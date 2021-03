Polman traint weer met Oranje, maar speelt nog niet: 'Zo sloom als een olifant'

Estavana Polman voelt zich deze week "als een kind in een snoepwinkel". Na maanden revalideren na een zware knieblessure is de 28-jarige handbalster weer terug bij Oranje.

De Nederlandse handbalselectie heeft zich deze week op Papendal verzameld voor een oefenstage in aanloop naar de Olympische Spelen. Vrijdag en zondag speelt de regerend wereldkampioen in eigen land oefeninterlands tegen Slovenië.

En dat is nog wel zonder Polman, want de 28-jarige spelmaker is nog niet helemaal wedstrijdfit. Deze week traint ze alleen nog mee met de Nederlandse ploeg. "Alles gaat nog een beetje sloom. Handbal is net als fietsen: je verleert het niet, je moet alleen wel weer even wennen."

Krachttraining

In augustus vorig jaar scheurde Polman bij een training een kruisband in haar rechterknie. Om weer op topniveau te kunnen handballen, werkte ze de afgelopen maanden hard aan haar herstel in het krachthonk. Dat is te zien. "Ik moet wel wennen aan mezelf; ik ben 11 kilo aangekomen. Spier, maar ook wel wat vet", lacht Polman.

"Als je zo veel traint en weinig rent... Ik ben nu zo sloom als een olifant. Maar dat komt allemaal wel. Ik hoop dat ik juist veel sneller word, maar ik denk dat dat wel tijd nodig heeft."