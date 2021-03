Ook dit jaar geen titel Nadal in Miami; hij meldt zich af en legt focus op gravel

"Ik vind het jammer dat ik moet aankondigen dat ik niet in Miami zal spelen, maar ik wil helemaal hersteld zijn voor het gravelseizoen in Europa", liet de Spanjaard weten.

Nadal is herstellende van een rugblessure (hij trok zich al terug voor het ABN Amro-toernooi en in Dubai) en wil zich richten op het gravelseizoen. Op Roland Garros kan hij zijn 21ste grandslamtitel halen en Federer van zich afschudden als het gaat om het ultieme record van aantal gewonnen grandslamtitels bij de mannen.

Net als Roger Federer en Dominic Thiem heeft ook Rafael Nadal zich afgemeld voor het eerste masterstoernooi van dit tennisseizoen komende week in Miami. Novak Djokovic is hersteld van zijn buikspierblessure en doet wel mee.

Federer maakte vorige week in Doha na ene jaar blessureleed zijn rentree op de tennisbaan, maar had daarvoor al laten weten dat hij na het toernooi meteen weer een trainingsperiode zou beleggen om zich klaar te maken voor de graveltoernooien.

Miami ontbreekt nog op erelijst Nadal

Nadal en Miami, het is geen gelukkige combinatie. De Spanjaard sleepte er nog nooit de eindzege binnen. Het toernooi ontbreekt zodoende, samen met de ATP Finals en de masterstoernooien van Parijs en Sjanghai, nog op zijn erelijst.

Nadal haalde wel vijf keer de finale in Miami. De laatste keer was in 2017 toen hij verloor van Federer. Sindsdien speelde hij niet meer in Miami: drie keer trok hij zich terug en vorig jaar ging het toernooi vanwege de coronapandemie niet door.