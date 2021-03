Hoe het ministerie waarschuwingen over briefstemmen keer op keer negeerde

"Oké, ik krijg nog één ding binnen hier", zegt presentator Sybrand Niessen van Tijd voor Max tegen demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken in de uitzending van 3 maart. Ollongren heeft zeven minuten lang uitgelegd hoe het stemmen per brief werkt, maar is iets vergeten, hoort Niessen van de redactie.

"Over de stempas, wat wel heel belangrijk is: dat-ie getekend moet worden", legt Niessen haar voor. "Een goed punt", reageert Ollongren. "Maar als u het zou vergeten", zegt ze tegen de kijker, "dan telt-ie toch. Maar doe het toch, zet een handtekening erop."

Wat Ollongren antwoordt klopt feitelijk: een briefstem wordt toch aanvaard, ook als de stempas niet ondertekend is. En toch zegt Ollongren dat het wel belangrijk is de stempas te ondertekenen, terwijl het formeel niet nodig is. Dat is geregeld bij een wijziging van de wet in december.

Het voorbeeld is tekenend. Het briefstemmen, dat is ingevoerd om zeventigplussers in tijden van de coronapandemie veilig te laten stemmen, wordt geplaagd door gebrekkige of tegenstrijdige communicatie, een ingewikkelde procedure en herhaaldelijk aanpassen van de regels.

Zo ook vanochtend. Minister Ollongren informeerde de Kamer dat als een stempas samen met het stembiljet in de geheimhoudingsenvelop zit (die eigenlijk alleen bedoeld is voor het stembiljet), de stem tóch mag worden meegeteld. Dat gebeurde nadat maandag tijdens de eerste dag van de verkiezingen bleek dat dat in gemiddeld zo'n 8 procent van de gevallen fout was gegaan.

Briefstemmen vanwege corona

De mogelijkheid tot briefstemmen werd eind oktober 2020 aangekondigd door minister Ollongren en vastgelegd in de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19.

Met briefstemmen op deze schaal had Nederland nog geen ervaring. Alleen Nederlanders die in het buitenland woonden konden op deze manier stemmen. De vorige keer maakten zo'n 60.000 Nederlanders daar gebruik van. Die stemmen komen binnen bij de gemeente Den Haag. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het briefstemmen daar normaal gesproken in zo'n 2 procent van de gevallen misgaat.

In Bernheze ontstonden gisteren problemen met het tellen van de briefstemmen: