Gaat de EU-gezondheidspas de zomervakantie van dit jaar redden?

Wat houdt de pas precies in, en is het wel haalbaar? We beantwoorden een aantal vragen:

Het is nog onduidelijk wanneer de EU je als 'volledig gevaccineerd' ziet, of dat na één prik of twee prikken is en of dat meteen na het krijgen van de prikken is, of een paar weken later als de volledige effectiviteit van de inentingen is bereikt.

De Europese gezondheidspas zal meer bewegingsvrijheid geven aan mensen die gevaccineerd zijn, een negatief testbewijs hebben of immuun zijn voor het coronavirus vanwege een eerdere besmetting in het afgelopen half jaar.

Kan ik deze zomer op vakantie?

Op deze vraag is nog geen duidelijk antwoord. Natuurlijk is het reizen deze zomer niet alleen afhankelijk van de pas, maar als het alleen van het bewijs afhangt of jij op vakantie kan gaan, is er nog veel werk aan de winkel, zegt EU-correspondent Thomas Spekschoor. "Dan moet er een streepjescode op iedere telefoon of op papier komen te staan die in heel Europa uit te lezen is, van 450 miljoen mensen. Of dat op tijd gaat lukken, weet ik niet zeker."

Toch lijken alle EU-landen wel achter dit voorstel te staan. "Er zit voor landen zoveel vrijheid in dit voorstel dat niemand er echt tegen zal zijn", zegt Spekschoor. "Maar die vrijheid is ook het nadeel: als reiziger weet je ook met corona-pas nog steeds niet zeker of je vrij door Europa kunt rondreizen."

Daarnaast is het natuurlijk ook afhankelijk van de ontwikkeling van het virus.