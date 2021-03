Van Aert wint afsluitende tijdrit, Pogacar pakt eindzege Tirreno-Adriatico

Tadej Pogacar heeft de Italiaanse rittenkoers Tirreno-Adriatico op zijn naam geschreven. De Sloveense Tourwinnaar zag zijn leidende positie in de zevende en laatste rit niet meer in gevaar komen.

De slotetappe, een tijdrit over 10,1 kilometer met start en finish in San Benedetto del Tronto, leverde een zege op voor Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma, die eerder de eerste etappe won, was met een tijd van 11.06 zes seconden sneller dan tijdritspecialist Stefan Küng.

Pogacar had in de strijd om de eindzege eigenlijk alleen nog iets te duchten van Van Aert. De Belg moest 1.15 op de Sloveen goedmaken, maar kwam daar niet bij in de buurt. Pogacar werd op 0.13 vierde, net achter de Italiaanse wereldkampioen Filippo Ganna.

Van der Poel

Sebastian Langeveld was met een twaalfde plaats de beste Nederlander in de tijdrit, op een halve minuut van Van Aert. Mathieu van der Poel, goed voor twee etappezeges, was 1.01 langzamer dan de Belg en eindigde als 67ste.