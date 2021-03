Wijziging briefstemprocedure 'niet lichtvaardig', maar 'verloren stem is nog nadeliger'

Stembureaumedewerkers hadden de instructie gekregen dat ze de binnenste envelop dan niet mochten openmaken. "De gedachte daarachter is dat het stemgeheim geborgd moet zijn, vandaar die tweede envelop die dichtgeplakt wordt", zei demissionair minister Ollongren daar vandaag over. "Dat is best wel logisch, maar tegelijkertijd heeft toch niet iedereen die instructie goed opgevolgd."

De kiezers moesten hun ingevulde stembiljet in de bijbehorende envelop stoppen (de 'binnenste' envelop) en die, samen met hun stempas opsturen in de retourenvelop (de 'buitenste' envelop). Maar sommige 70-plussers hebben het onderscheid tussen de 'binnenste' en 'buitenste' envelop niet aangehouden en zowel hun stempas als hun stembiljet in de binnenste envelop gedaan.

Zo'n 2,4 miljoen 70-plussers kwamen ervoor in aanmerking, ongeveer een derde van hen heeft het ook gedaan: stemmen per post. Maar gisteren bleek dat ongeveer 8 procent van de uitgebrachte briefstemmen niet volgens de regels is opgestuurd. Daarom heeft demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) de instructie voor het tellen van de briefstemmen aangepast .

Ollongren wil niet dat 70-plussers die "per ongeluk" zo'n fout hebben gemaakt de dupe worden van deze voor hen nieuwe manier van stemmen. "Ik vind het zonde voor die mensen. Zij hadden duidelijk de intentie om te stemmen, maar dan zou hun stem niet meetellen door een foutje in de handelingen die ze thuis moeten verrichten."

Ollongren paste de instructies voor stembureaumedewerkers aan nadat ze advies over de kwestie had ingewonnen bij de Raad van State en de Kiesraad. Zij zeggen allebei dat het openen van de binnenste envelop, om te controleren of de stempas en het stembiljet daarin zitten, binnen de wettelijke mogelijkheden valt.

Verkiezingswet

Daarmee wordt de tijdelijke verkiezingswet bedoeld, die in het leven is geroepen vanwege het coronavirus. In die wet staat dat ('buitenste') retourenveloppen die niet alle stembescheiden bevatten terzijde moeten worden geschoven (en dus ongeldig zijn).

Wie de verkiezingswet strikt opvolgt, zegt de Raad van State, mag de binnenste envelop niet openmaken als de stempas daar ook in zit. Maar volgens de adviesraad is het strikt handhaven van het betreffende wetsartikel nu ondergeschikt aan "het ongeldig verklaren van een aanzienlijke hoeveelheid stembiljetten die door deze kiezers met de beste bedoelingen te goeder trouw zijn uitgebracht".

Dat vindt ook de Kiesraad, die net als de Raad van State wijst op de balans tussen twee belangrijke waarden in het verkiezingsproces: de toegankelijkheid van de stemming en het stemgeheim van de kiezer. Over het openen van de binnenste envelop moet "niet lichtvaardig" worden gedaan", zegt de Kiesraad, omdat die het stemgeheim van de kiezer beschermt. Maar, vindt de raad, het zou voor die kiezer nóg nadeliger zijn als zijn stem helemaal verloren gaat.

De Raad van State drukt zich in soortgelijke bewoordingen uit. Het aanpassen of anders interpreteren van wettelijke bepalingen moet gedurende het stemproces eigenlijk zo veel mogelijk moet worden voorkomen, zegt het adviesorgaan. Maar er is hier sprake van "een zeer bijzonder geval" in "buitengewone omstandigheden". En "vanwege de onvoorspelbaarheid van het verloop van het virus" was er niet genoeg tijd om het proces van tevoren zorgvuldig te testen.

Stemgeheim

Maar hoe zit het dan met het stemgeheim? Volgens de Kiesraad blijft dat intact. Stembureaumedewerkers vouwen het stemformulier niet open voordat ze het in de stembus gooien. Ze weten dus niet wat iemand heeft gestemd. De Kiesraad wijst erop dat dit al de gangbare praktijk is bij briefstemmen vanuit het buitenland.

Demissionair minister Ollongren spreekt van "een correctie in hoe stembureauleden omgaan met enveloppen, die ertoe leidt dat meer briefstemmen kunnen worden geteld".