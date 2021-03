Oranje in maart voor het eerst onder leiding van vrouwelijke scheidsrechter

De tweede kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal voor het WK in 2022 in Qatar, op 27 maart thuis tegen Letland, zal onder leiding staan van de Française Stéphanie Frappart. Dat is een primeur: nooit eerder werd Oranje geleid door een vrouwelijke scheidsrechter.

Stéphanie Frappart - ANP

De 37-jarige Frappart fluit al sinds 2011 in het mannenvoetbal: ze begon destijds op het derde niveau van Frankrijk en is inmiddels een vertrouwd gezicht op het hoogste niveau. April 2019 floot ze als eerste vrouw in de Ligue 1, het hoogste niveau van Frankrijk, om vervolgens ook internationaal op te klimmen. In 2019 floot ze de wedstrijd om de Supercup tussen Liverpool en Chelsea, waarna ze veel complimenten kreeg van voetbalprominenten wereldwijd. Ook mocht ze al in de Champions League optreden. Dit seizoen leidde ze de wedstrijd tussen Juventus en Dinamo Kiev (3-0). Ook na dat duel ontving Frappart veel positieve kritieken. WK-finale vrouwen tussen Oranje en VS Parel in de kroon van Frappart is vooralsnog de WK-finale voor vrouwen in 2019. Het was de finale waarin de Oranjevrouwen met 2-0 verloren van de Verenigde Staten.