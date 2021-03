UEFA-voorzitter Ceferin: 'Geen publiek in stadion tijdens EK is geen optie'

De Europese voetbalfederatie UEFA eist van de twaalf gastlanden van het EK komende zomer dat er publiek in de stadions wordt toegelaten. Spelen in lege stadions is geen optie, zo maakte Aleksandar Ceferin duidelijk tegenover Sky Sports.

"We hebben diverse scenario's, maar de optie om welke wedstrijd dan ook in een leeg stadion te spelen is van tafel."

Hoeveel fans naar binnen mogen, hangt af van de coronamaatregelen in de betreffende landen.

Amsterdam is een van de gaststeden van het EK. De KNVB gaat ervan uit dat het deze zomer fans kan ontvangen bij de vier duels in de Johan Cruijff Arena, al is het daarvoor wel afhankelijk van versoepeling van de coronamaatregelen door de overheid.