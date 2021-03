Ibrahimovic keert terug als Zweeds international

November vorig jaar hintte Ibrahimovic al op een terugkeer in de nationale ploeg van Zweden. "Als je het mij vraagt, zal ik eerlijk zijn: ja, ik mis het nationale team. Dat is geen geheim", zei hij toen. "Degene die het niet mist, heeft zijn carrière al beëindigd. En ik heb mijn carrière nog niet beëindigd."

'The return of the God', zo omschrijft Zlatan Ibrahimovic zijn terugkeer als Zweeds international. De 39-jarige spits nam vijf jaar geleden, na het EK van 2016, afscheid van het interlandvoetbal, maar keert nu terug op dat besluit.

De spits van AC Milan is met 62 doelpunten de topscorer aller tijden van het Zweedse elftal. Zonder Ibrahimovic wist Zweden zich te plaatsen voor het EK.

De rentree van de 116-voudig international is dus aanstaande. Bondscoach Janne Andersson heeft Ibrahimovic opgenomen in de selectie voor de wedstrijden tegen Georgië, Kosovo en Estland. "Zlatan is bovenal een zeer goede voetballer, de beste die we ooit in Zweden hebben gehad", aldus Andersson.

De komende interlands staan eind maart op het programma. Dan zal blijken of de terugkeer van Ibrahimovic daadwerkelijk een 'return of the God' is.