8 jaar cel voor vader (24) uit Domburg die zijn zoontje doodschudde

Een 24-jarige man uit Domburg is in hoger beroep veroordeeld tot acht jaar cel voor het doodschudden van zijn vier maanden oude zoontje. Dat is twee jaar meer dan de straf die de rechtbank hem eerder oplegde en de eis van het Openbaar Ministerie.

Volgens het hof is bewezen dat de man zijn baby zodanig heeft mishandeld dat het kindje hersenletsel opliep en enkele dagen later overleed. Een celstraf van zes jaar is volgens de rechter dan ook niet hoog genoeg. Juist bij zijn vader had het kindje veilig moeten zijn.

De man heeft altijd ontkend dat hij zijn zoontje heeft mishandeld. Ook tijdens deze zitting ontkende hij, schrijft Omroep Zeeland. "Ik blijf bij mijn onschuld, ik ben ten onrechte veroordeeld", zei hij. Wel erkende de man dat hij soms ongeremd kan reageren. Uit onderzoek bleek dat hij lijdt aan borderline en antisociale en narcistische trekken heeft.

De uitspraak van het hof volgt bijna vier jaar nadat de baby overleed. De rechtszaak liep vertraging op doordat de verdediging meer onderzoek wilde naar de aard van de verwondingen van het kind.