Dringend beroep sportbonden op politiek: 'Zet binnensport niet buitenspel'

"Op dit moment sport nog maar de helft van de jeugd minimaal één keer per week, terwijl we in Nederland gewend zijn dat dat cijfer op 80 procent ligt", schrijven de betrokken bonden aan premier Rutte en de bewindslieden De Jonge (VWS) en Van Ark (Medische Zorg en Sport).

Een dag voor de officiële datum van de Tweede Kamerverkiezingen hebben ruim dertig sportbonden in een brief aan het demissionaire kabinet en de leden van de Tweede Kamer laten weten dat de nood hoog is en dat er dringend perspectief moet worden geboden.

Het water staat de binnensporten in Nederland aan de lippen. Sporthallen, sport- en dansscholen en zwembaden zijn al maanden gesloten of slechts zeer beperkt in gebruik, met als gevolg dat zes miljoen sportende Nederlanders door de coronamaatregelen van het kabinet buitenspel staan. Plat gezegd: de binnensporten liggen nagenoeg op hun gat.

Van de zes miljoen mensen die in januari 2020 nog actief hun sport beoefenden, was in januari 2021 nog maar een derde over. Uit de index sportdeelname blijkt dat de daling het grootst is onder kinderen en jongeren. "En dat terwijl, zoals ook u zo terecht constateert, vitaliteit en weerbaarheid nu nodig zijn om uit de coronacrisis te komen", schrijven de sportbonden. "Ruim één miljoen kinderen tot 18 jaar sport niet meer of veel minder."

De binnensporten wijzen op de uitspraak van premier Rutte op zijn laatste coronapersconferentie (8 maart), waarin hij opmerkte dat we in Nederland inmiddels miljoenen coronakilo's zijn aangekomen. "Juist in het belang van de volksgezondheid vragen wij u daarom zeer dringend om bij de volgende keuzes die de Tweede Kamer moet maken oog te hebben voor de helft van sportend Nederland die nu noodgedwongen inactief is."

"We staan klaar met de binnensportclubs, zwembaden, sport- en dansscholen om deze groep een gezond en veilig sportaanbod te bieden en zo de sportinfrastructuur levend te houden. Dat hoeft niet in één keer, maar stapsgewijs. Geef de binnensporters perspectief."