'Ultra' weinig ernstige klachten na AstraZeneca-prik, 'toch goed uitzoeken'

"In het ongunstigste geval kan de patiënt overlijden als gevolg van een bloeding of doordat stolselvorming niet tijdig te keren is."

Huisman: "De klachten kunnen zijn dat patiënten onderhuidse bloedingen hebben als uiting van het hele lage bloedplaatjesaantal. In het ergste geval kunnen maag- en darmbloedingen ontstaan." De bloedstolsels kunnen bloedvaten naar belangrijke organen afsluiten. "Bij een longembolie kunnen mensen plotseling kortademigheidsklachten krijgen, pijn bij het zuchten. En bij een herseninfarct, wat veel zeldzamer is, kunnen mensen verschijnselen van uitval krijgen."

Allereerst de ziekte zelf. Trombose komt vaak voor, maar de combinatie met trombocytopenie "hooguit tien, twintig keer per jaar" in Nederland, zegt hoogleraar Interne Geneeskunde Menno Huisman. En die combinatie kan erg gevaarlijk zijn.

De grootste zorgen zijn er over meldingen van stolselvorming (trombose) in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie). Maar de groep patiënten waarbij dit is opgetreden is heel klein, waarom stoppen landen toch met prikken?

Bepaald geen milde ziekte dus, maar het is nog onduidelijk of de patiënten inderdaad allemaal deze ernstige variant hadden en of die veroorzaakt is door het AstraZeneca-vaccin. Bovendien gaat het om slechts enkele gevallen op tot nu toe 17 miljoen gevaccineerden in het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

In Engeland prikken ze daarom gewoon door met het middel. "Het aantal gevallen van trombocytopenie dat we hier constateren is niet méér in mensen die gevaccineerd zijn dan in mensen die niet gevaccineerd zijn", zegt de Nederlandse arts Marcel Levi, die leiding geeft aan een groep ziekenhuizen in Londen. "Het aantal is ook niet verschillend in mensen die met Pfizer gevaccineerd zijn of mensen die met AstraZeneca gevaccineerd zijn. Het gaat om ultralage getallen."

Gevallen komen overeen

Waarom zou je als land dan toch kiezen voor een vaccin-stop? Er speelt bij zo'n overweging meer mee dan statistiek, benadrukt wetenschapsjournalist Jop de Vrieze. "Er zijn weinig gevallen, maar de gevallen die er zijn komen overeen in de symptomen en in het beloop; de klachten lijken zo'n beetje na een week op te treden. Dan ga je toch denken: is hier niet iets aan de hand?"

"Het lijkt erop, maar dat moet echt nog beter uitgezocht worden, dat bij de patiënten het immuunsysteem een beetje op hol raakt waardoor die bloedplaatjes worden vernietigd. Een andere mogelijkheid is dat er zoveel stolsels ontstaan overal in het lichaam, dat de bloedplaatjes op raken. Dat wil je toch echt even goed uitzoeken."

En dat gaat gebeuren. Donderdag verwacht het Europees Geneesmiddelenbureau een oordeel te kunnen geven over of er inderdaad een verband is tussen de klachten en het vaccin.