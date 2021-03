Een tram op de Uithoflijn in Utrecht is ontspoord. Dat gebeurde na een aanrijding met een busje. Er zijn geen gewonden gevallen.

De tram liep volledig uit de rails en staat dwars over de Herculeslaan, schrijft RTV Utrecht. Het is niet duidelijk hoeveel passagiers in de tram zaten.

De berging van de tram gaat naar verwachting enkele uren duren. De stroom is van de bovenleiding gehaald door de hulpdiensten.