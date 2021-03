Klaver: 'Linkse partijen moeten elkaar vasthouden'

De voorkeur van de GroenLinks-leider voor een linkse, progressieve regering is bekend. Op sommige campagneposters van zijn partij prijkt niet alleen zijn eigen naam, maar ook die van Sigrid Kaag (D66), Lilianne Ploumen (PvdA) en Lilian Marijnissen (SP). "Ik dacht vriendelijk te zijn met die poster met andere namen, maar er werd niet heel enthousiast op gereageerd", zei Klaver daar vanochtend over.

Volgens Klaver is die onderlinge samenwerking belangrijk omdat VVD-leider Rutte hen anders uit elkaar speelt, "wat hij altijd doet". "Daarom moeten we elkaar vasthouden, dan bereiken we meer."

GroenLinks-leider Klaver vindt het jammer dat D66 en de PvdA geen stembusakkoord wilden sluiten met zijn partij, met daarin onderlinge afspraken over bepaalde onderwerpen. "Ik had graag linkse en progressieve samenwerking gezien in de campagne", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal en in een Q&A-uitzending op de YouTube - en Facebookpagina van de NOS.

Zo noemde D66-lijsttrekker Kaag de posters gisteravond "een beetje raar". Na het EenVandaag-debat zei ze dat ze haar eigen verhaal wil vertellen. "Ik hoef niet op de poster van een ander te staan." Klaver maakt zich daar overigens niet zo druk om. "Ik heb er vertrouwen in dat D66 en GroenLinks elkaar na de verkiezingen weten te vinden", zei hij.

Meeregeren

Klaver is "erop gebrand" om in een volgende regering te komen. Zijn partij heeft nog niet eerder meegeregeerd. Bij de formatie van 2017 zat GroenLinks wel aan de onderhandelingstafel, maar de gesprekken met VVD, CDA en D66 liepen stuk op het migratiebeleid. Die drie partijen wezen daarbij vooral naar GroenLinks en gingen later verder met de ChristenUnie.

"De strategische vraag die nu voorligt is: wil je door met de oude coalitie of wil je een nieuwe coalitie?" aldus Klaver. Wat dat betreft ligt zijn zorg naar eigen zeggen niet zozeer bij de premiersvraag, maar bij de vraag of de huidige coalitie doorgaat of niet. "Want ik zie dat de huidige coalitiepartijen best tevreden zijn met elkaar."

Klaver rekent op een heel goed verkiezingsresultaat voor GroenLinks. "Online zijn we een van de allergrootsten en we doen het goed bij kiezers die voor het eerst mogen stemmen", zei hij. "Vooral vanwege onze aandacht voor het klimaat."

Het klimaat en duurzaamheid kwamen ook terug in de Q&A met Klaver op YouTube en Facebook. De GroenLinks-leider beantwoordde daarin ook vragen over de woningmarkt: