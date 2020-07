Duitse wereldkampioen Schürrle, pas 29 jaar, stopt per direct met voetbal

André Schürrle stopt per direct met voetballen. De Duitser, die in de WK-finale van 2014 nog de enige goal voorbereidde, heeft op zijn 29ste geen motivatie meer om zijn spelerscarrière voort te zetten.

Zijn beslissing komt twee dagen nadat zijn doorlopende contract met Borussia Dortmund werd ontbonden. "De dieptepunten werden de laatste jaren steeds dieper, hoogtepunten waren er steeds minder", liet hij weten.

Dortmund telde in 2016 nog dertig miljoen euro neer voor Schürrle, maar het beste was er toen al af bij de vleugelaanvaller. Hij werd nog uitgeleend aan Fulham en Spartak Moskou, maar was mede door blessureleed geen schim meer van de speler die in 2014 Mario Götze in staat stelde Duitsland ten koste van Argentinië de wereldtitel te bezorgen.

Schürrle, die ook voor Chelsea en Wolfsburg speelde, laat op Instagram weten zich op een nieuw hoofdstuk in zijn leven te verheugen.