Bondschurk Yaphet Kotto (81) overleden

Kotto had tientallen rollen in film en op televisie. Hij was de eerste (en enige) zwarte acteur die een Bondschurk speelde. In Live and Let Die uit 1973 had hij een dubbelrol als de Caribische dictator Dr. Kananga en diens alter ego Mr. Big, een drugsbaas uit New York.

De Amerikaanse acteur Yaphet Kotto is overleden. Hij was 81. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt.

Kotto had ook belangrijke rollen in scifi-thriller Alien (1979) en het Schwarzenegger-vehikel The Running Man (1987). In de jaren 90 speelde hij jarenlang politieman Al Giardello in tv-serie Homicide: Life on the Streets.

Voor zijn rol als de Ugandese dictator Idi Amin in de tv-film Raid on Entebbe werd hij in 1977 genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste Amerikaanse tv-prijs.