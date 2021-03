Blaszka vol vertrouwen naar OKT worstelen: 'Ga ervan uit dat ik het haal'

Jessica Blaszka was in 2016 de eerste vrouwelijke Nederlandse worstelaar die zich voor de Olympische Spelen plaatste. Eenmaal in Rio de Janeiro strandde ze echter al in de eerste ronde, waarna ze besloot er nog een olympische cyclus aan vast te plakken. Om zich te kunnen revancheren in Tokio, moet ze zich eind deze week op het Europese OKT nog wel plaatsen. Ze vertrekt vandaag naar Boedapest.

"Ik ga ervan uit dat ik het gewoon ga halen", zegt een zelfverzekerde Blaszka. Een finaleplaats op het sterk bezette olympisch kwalificatietoernooi in Boedapest is vereist. Haalt ze dat niet, dan volgt er halverwege mei nog een laatste kans om een olympisch ticket te veroveren op het wereldkwalificatietoernooi, waar alle worstelaars samenkomen die zich op dat moment nog niet hebben geplaatst.

Het Europese OKT is voor de 28-jarige Blaszka het eerste toernooi sinds februari 2020, toen ze op de EK zilver pakte. Ze heeft de coronapauze onder meer gebruikt om zich te laten opereren aan een cyste in haar scheenbeen. "Dat was in mei. Een paar maanden later moest ik opnieuw geopereerd worden, omdat er een zenuw ontstoken was in hetzelfde gebied."