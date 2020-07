Politie: gevonden lichaam Ameland is van Duits meisje (14)

In de Noordzee is ten noorden van Ameland een lichaam gevonden. De politie bevestigt dat het om het vermiste 14-jarige meisje uit Duitsland gaat.

Het meisje verdween zaterdagavond in zee terwijl ze met haar zusje naar de zonsondergang keek. Hun vader probeerde haar vergeefs te helpen.

Vandaag was een duikteam naar haar aan het zoeken. Woensdag staakte de politie de zoektocht, sindsdien hebben reddingswerkers naar haar gezocht.

Booreiland

Vanmiddag vond een van de zoekteams haar lichaam bij een booreiland in de Noordzee. De KNRM heeft dat naar Ameland gebracht. Direct na de vondst is de familie van het meisje op de hoogte gebracht.

Het meisje is zaterdag vermoedelijk terechtgekomen in een mui. Dat overkomt veel zwemmers. Wat is zo'n mui precies, en hoe kom je eruit?