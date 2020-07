In de Noordzee is ten noorden van Ameland een lichaam gevonden. De politie houdt er rekening mee dat het om het vermiste 14-jarige Duitse meisje gaat. Dat is nog niet bevestigd.

Het meisje verdween zaterdagavond in zee terwijl ze met haar zusje naar de zonsondergang keek. Hun vader probeerde haar vergeefs te helpen.

Vandaag was een duikteam naar haar aan het zoeken. Woensdag staakte de politie de zoektocht, sindsdien hebben reddingswerkers naar haar gezocht.