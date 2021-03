Opnieuw kunnen mensen uit kwetsbare groepen naar het stembureau

Voor de tweede dag op rij zijn in heel Nederland stemlokalen open voor de Tweede Kamerverkiezingen. Iedereen kan gaan stemmen, maar de vervroegde opening is in het bijzonder bedoeld voor mensen uit risicogroepen, zoals 70-plussers en chronisch zieken.

Niet alle van de 9200 stembureaus zijn open. Het zijn er zo'n 1600. Op waarismijnstemlokaal.nl staat een overzicht. Mensen die niet tot een risicogroep behoren, wordt gevraagd om morgen naar het stembureau te gaan.

Vanwege het coronavirus zijn de Tweede Kamerverkiezingen dit jaar uitgesmeerd over drie dagen. De opkomst gisteren lag op 6 procent, meldde onderzoeksbureau Ipsos. In het percentage zijn briefstemmers niet meegenomen.