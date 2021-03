Haagse plannen: wat partijen willen met het klimaatbeleid

Het klimaat is de laatste jaren uitgegroeid tot een groot onderwerp in politiek Den Haag, en voor kiezers is het een belangrijk thema waarop ze hun stem baseren. Nu zijn in Nederland en internationaal recent allerlei klimaatdoelen gesteld, maar als je die wil bereiken moet er veel gebeuren. Willen partijen dat? Of juist niet?

Uit de verkiezingsprogramma's van de dertien partijen die nu in de Kamer zitten valt op te maken dat PVV en Forum voor Democratie geen heil zien in de ingeslagen weg. "Het is een illusie dat de mens het klimaat wezenlijk zou kunnen beïnvloeden", schrijft de PVV, die dus tegen "zinloos onbetaalbaar klimaatbeleid" is.

Forum stelt dat er geen sprake is van een crisis en dat het klimaat altijd wat schommelt. "Het was wat warmer op aarde in de tijd van de Egyptenaren en de Romeinen, er was opnieuw een piek in de Middeleeuwen, daarna was het een paar eeuwen wat kouder."

Schepper én Onderhouder van hemel en aarde

SGP schuurt hier een beetje tegenaan. Die partij wil niet niks doen, maar ook niet doen alsof alles maakbaar is. "We moeten onze verantwoordelijkheid nemen, maar wel in de wetenschap dat niet wij alles in de hand hebben en dat we het in goed vertrouwen kunnen overlaten aan de Schepper én Onderhouder van hemel en aarde."

De andere tien partijen zijn het erover eens dat er een probleem is. "Door klimaatverandering wordt Nederland op de proef gesteld", zegt VVD. CDA noemt het "een van de grootse opgaven van deze tijd". D66: "Het regent weerrecords, wetenschappers waarschuwen steeds luider". SP heeft het over "verwoeste oogsten, hittegolven en watertekorten". En GroenLinks wil "onmiddellijke actie".