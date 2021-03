Griekspoor naar hoofdtoernooi Acapulco, waar hij twee keer dezelfde speler treft

Tallon Griekspoor heeft het hoofdschema bereikt van het ATP-toernooi in Acapulco. Opvallend is dat hij woensdag in de eerste ronde dezelfde tegenstander treft die hij in de laatste kwalificatieronde versloeg.

Griekspoor boekte een keurige zege op Denis Kudla, die ooit 53ste stond op de wereldranglijst. Zonder een break weg te geven, rekende hij met 6-3, 7-6 (8) af met de 28-jarige Amerikaan. In de eerste ronde zou Griekspoor op Kevin Anderson stuiten, maar Kudla neemt diens plek als 'lucky loser' nu in na een heupblessure bij het Zuid-Afrikaanse servicekanon.

Om weer de hoogst genoteerde Nederlander op de ATP-ranking te zijn, moet Griekspoor dat kunstje binnen 24 uur nog een keer herhalen. Botic van de Zandschulp, die ook tot de derde kwalificatieronde was doorgedrongen, moest tijdens de laatste horde voor het hoofdtoernooi namelijk opgeven tegen Stefan Kozlov.