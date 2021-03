Verkiezingsblog: VVD blijft aan kop, D66 maakt opmars • Bekijk de stellingen voor het slotdebat

Het eerste debat ging tussen PVV-lijsttrekker Wilders en Kaag van D66 over de stelling "Stop de massa-immigratie", die was ingebracht door Wilders. Hij zei net zo goed te kunnen praten over de zorg, omdat dat nu zo'n belangrijk thema is, maar wat hem betreft is migratie het allerbelangrijke thema. "Worden de mensen thuis in de toekomst een vreemde in hun eigen straat, in hun eigen wijk in hun eigen land?", vroeg hij zich af.

De D66-leider reageerde fel op Wilders. ""U klinkt helaas een beetje als een stukgedraaide plaat. U doet het al jaren", zegt Kaag, die vindt dat Wilders lijkt te radicaliseren. Ze zegt liever te kijken naar de klimaat- en kansencrisis. "U zet grote groepen Nederlanders weg alleen op basis van hun identiteit."

Volgens Wilders wil Kaag meer migratieroutes uit Afrika. Hij vindt dat Kaag het klimaat in Nederland "verziekt", zegt hij in reactie op Kaags opmerkingen over de noodzaak voor een discussie over klimaat.

Kaag zegt dat het haar gaat om een humaan asielbeleid en legale migratie. Ze zegt dat Nederland vergrijst en dat migratie dus nodig is. "Ze komen nu al uit Oost-Europa. De vacatures waren niet te vullen voor de crisis." Volgens Kaag haalt Wilders cijfers door elkaar en beledigt hij mensen op basis van hun geloof. Ook verwijt ze hem dat hij niet zou kijken naar het succes van studenten met een buitenlandse achtergrond.

Wilders had het erover dat Kaag als minister een hoofddoek droeg bij haar bezoek aan de Iraanse regering. Hij vindt dat Kaag de vrouwen die hun hoofddoek afdeden en daarna geweld zijn aangedaan heeft verraden. "U bent afgelopen jaren naar Iran gegaan, vrouwen werden in elkaar geslagen door politie en u boog met een hoofddoek voor de dictator die daar aan de macht was. U koos kant van ayatollah en koos ervoor te buigen. U heeft ze laten vallen als een baksteen."