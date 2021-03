Verkiezingsblog: Baudet zegt op laatste moment af voor Nederland Kiest • Scholieren stemmen 21 partijen de Kamer in

Gemeenten zijn tevreden over de nieuwe manier van beoordelen of een briefstem goed is aangeleverd. Ze kregen dinsdag een nieuwe richtlijn van het ministerie van Binnenlandse Zaken, omdat maandag bleek dat relatief veel briefstemmen terzijde moesten worden geschoven. Een deel van de zeventigplussers had de stempas en het stemformulier in dezelfde envelop gedaan.

In de Brabantse gemeente Bernheeze werd maandag 8,1 procent van de stemmen terzijde geschoven. Die stapel is vandaag opnieuw beoordeeld; nu is nog 4,1 procent ongeldig. In Weert was de foutmarge maandag 6,1 procent. Met de nieuwe regels is dat 1,7 procent geworden.

Een woordvoerder van de gemeente Leeuwarden noemt de nieuwe regels tegenover persbureau ANP "heel erg duidelijk". Volgens de nieuwe regels mogen stembiljet-enveloppen toch geopend worden om te zien of daar per ongeluk een stempas in zit. Als dat zo is en de stempas is geldig, dan wordt de geopende envelop met daarin het stembiljet meteen in de stembus gedaan.

"De werkwijze is weliswaar hetzelfde, maar het feit dat ze nu een belangrijk deel van de foutieve stemmen toch mogen meetellen, geeft een beter gevoel", zegt een woordvoerder van de gemeente Sittard-Geleen na het spreken met vrijwilligers in stembureaus.