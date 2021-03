Verkiezingsblog: Stemhulpsites melden topdrukte • VVD doet aangifte vanwege bekladde posters

Demissionair minister van Binnenlandse Zaken Ollongren verwacht geen rechtszaken nu tijdens de verkiezingen is besloten om bepaalde briefstemmen waarbij fouten zijn gemaakt alsnog mee te tellen. "Dit is geen wijziging van de regels, want het oordeel van de Raad van State en de Kiesraad is dat we binnen de wettelijke mogelijkheden deze aanpassing kunnen doen. Het gaat echt over uitvoering, de praktijk op de stembureaus", zo legde ze uit.

Ollongren erkende dat het 'gek' is om zo'n procedure tijdens de verkiezingen aan te passen. Maar volgens haar is de "toegankelijkheid van de verkiezingen ook heel belangrijk". Of de verkiezingen vanwege de aanpassing nog wel betrouwbaar zijn? "Ja, zeker, absoluut", onderstreepte ze.