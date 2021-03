Verkiezingsblog: Rutte geconfronteerd met toeslagenaffaire • Wilders en Kaag botsen op migratie

In het debat tussen Rutte en Hoekstra, over de door Rutte ingebrachte stelling "Voor herstel na corona moeten de sterkste schouders meer belasting gaan betalen", ging het uitgebreid over de arbeidsmarkt. Rutte zei in zijn introductie dat Hoekstra "voorstel na voorstel" over de arbeidsmarkt op tafel heeft gelegd in de campagne. Hij vindt dat er niet moet worden vergeten dat er ook draagvlak voor die voorstellen moet zijn en dat Hoekstra niet moet redeneren vanuit "een spreadsheet".

Hoekstra beet hem daarop toe dat hij wel het hele verhaal moet vertellen. Hij hekelde vooral de rol van de VVD in het tegenhouden van aanpassingen die het aantal flexbanen kunnen terugbrengen. "We zijn inmiddels zover dat één op de drie werkenden een flexibele baan heeft", zei Hoekstra, die meer wil inzetten op vaste contracten voor mensen. Ook merkte hij op, zoals hij al vaker deed deze campagne na kritiek op zijn WW-standpunt, dat het CDA de WW niet alleen wil verkorten, maar ook wil verhogen in het eerste jaar.

Rutte reageerde dat hij alles wat wordt gedaan, wil doen met draagvlak en dat hij niet de lasten wil verzwaren. "Als we het slim doen, kunnen we de lasten voor de middenklasse een beetje verlichten."

De CDA-lijsttrekker zei het met Rutte eens te zijn dat er niets gedaan hoeft te worden aan mensen met een flexcontract die drie keer modaal verdienen. Maar hij wees erop dat er onder mensen met een flexibel contract ook veel onzekerheid is. "Dat waren de eerste mensen die op de stoep stonden toen ze door de coronacrisis hun baan verloren."