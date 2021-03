Verkiezingsblog: Felle aanvaringen in laatste lijsttrekkersdebat • Opkomst na tweede dag 12 procent

De Nederlandsche Bank maakt in een bericht op Twitter duidelijk dat directeur Klaas Knot niet een van de economen is die denkt dat de euro in de huidige vorm niet houdbaar is. SP-lijsttrekker Marijnissen zei in het debat met Sigrid Kaag van D66 dat "het niet alleen de analyse van de SP is, maar ook van steeds meer economen dat de euro op lange termijn niet meer houdbaar is in deze vorm".

Marijnissen verwees waarschijnlijk naar Knot. Hij waarschuwde in de jaarlijkse HJ Schoo-lezing van weekblad Elsevier afgelopen september wel degelijk over de houdbaarheid van de euro. Hij zei dat echter in relatie tot weerstand tegen verdere Europese integratie. Een gebrek aan risicodeling tussen lidstaten kan volgens Knot voor zorgen voor groeiende economische ongelijkheid en meer noodsteun. Dat zou weer kunnen leiden tot minder draagvlak voor de euro.