Verkiezingsblog: Deel stembureaus geopend • Zorgen over ongeldige briefstemmen

De verkiezingen zijn dit jaar vanwege het coronavirus uitgesmeerd over drie dagen. Gisteren waren sommige stembureaus al open, vooral bedoeld voor mensen uit risicogroepen. Vandaag geldt hetzelfde. Op waarismijnstemlokaal.nl kun je zien waar je in jouw gemeente vandaag al kunt stemmen. Mensen die niet tot een risicogroep behoren, wordt gevraagd om morgen naar het stembureau te gaan.

Zo'n 2,4 miljoen 70+'ers konden de afgelopen weken al per post stemmen. Maar gisteren bleek dat landelijk zo'n 7 tot 8 procent van die briefstemmen terzijde is gelegd. In de meeste gevallen waren de stempas en het stembiljet in dezelfde envelop gestopt. De regels schrijven voor dat die enveloppen niet mogen worden geopend, vanwege het stemgeheim.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ouderenbond ANBO en meerdere politieke partijen roepen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en de Kiesraad op om de 'foute' briefstemmen alsnog mee te tellen. De minister liet gisteravond weten dat ze over de kwestie in overleg is met de Kiesraad.

Onder meer in de gemeente Bernheze bleek het stemmen van de briefstemmen behoorlijk lastig. In de Brabantse gemeente was zo'n 8,5 procent van de per post uitgebrachte stemmen ongeldig: