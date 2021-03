Verkiezingsblog: Deel stembureaus geopend • 'Ongeldige' briefstemmen in bepaalde gevallen toch meegeteld

Premier en VVD-lijsttrekker Rutte heeft als co-presentator van Goedemorgen Nederland gereageerd op de ongeldige briefstemmen. Hij bevestigt dat minister Ollongren in overleg is met de Raad van State en de Kiesraad, "Dit is ervaring die we beginnen op te doen door corona. Ik hou er nu even afstand van, want ik ben ook lijsttrekker." Hij verwacht dat er vandaag nog duidelijkheid komt. Rutte: "Ik hoop dat we alsnog zo veel mogelijk stemmen kunnen meetellen, maar het moet wel rechtsgeldig zijn."

Rutte vindt de uitslag van de verkiezingen wel spannend. De PVV staat nu als tweede partij in de peilingen. Rutte daarover: "Je wilt niet donderdagochtend wakker worden en dat de PVV de grootste is, dan sta je er internationaal wel op." Volgens Rutte wordt er dan in Europa en de VS met argusogen naar Nederland gekeken. Als de VVD de tweede partij wordt, dan wil hij misschien als fractievoorzitter in de Tweede Kamer komen, zei hij. Gebaseerd op de huidige stand in de peilingen is die kans overigens niet zo groot, omdat de VVD al een tijd met de meeste zetels op de eerste plaats staat.