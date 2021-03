Anti-windmolenactivisten voor de rechter wegens bedreiging

Bij de rechtbank in Assen staan vandaag twee mannen terecht die worden beschuldigd van 'windmolenterreur' in Groningen en Drenthe. Zij zouden bouwers en bestuurders hebben bedreigd. Ook worden ze in verband gebracht met dumping van asbest op de plek van de windmolenparken waar ze tegen zijn.

Eén van de verdachten is Jan Nieboer uit 2e Exloërmond, woordvoerder van Platform Storm. Hij werd op 19 juni 2019 opgepakt, tegelijkertijd met medeverdachte Jan H. (58) uit Meeden. Nieboer kwam na zes weken weer vrij. Hij heeft altijd ontkend iets dat hij iets met de zaak te maken had.

Dreigbrieven

Maar het Openbaar Ministerie verdenkt de 62-jarige ondernemer ervan zo'n vijftien dreigbrieven te hebben verstuurd aan bedrijven en organisaties die zijn betrokken bij de bouw van windmolenparken in Groningen en Drenthe. Daarnaast verdenkt het OM hem van het dreigen met het dumpen van asbest.

De tweede verdachte, Jan H. is ex-voorman van actiegroep Storm Meeden. Hij zat een half jaar vast en wordt ook verdacht van bedreigingen, van onder meer de Groningse gedeputeerde Fleur Gräper. Ook zou hij daadwerkelijk asbest hebben gedumpt, maar daar wordt hij inmiddels niet meer voor vervolgd. De verdenking van het dreigen met dumpen van asbest blijft wel staan.

In de behandeling van de zaak bij de rechtbank zullen opgenomen telefoongesprekken een belangrijke rol spelen. Het gaat om gesprekken tussen H. en andere verdachten. Uit die gesprekken zou blijken dat zij de acties planden en daarin steeds verder gingen. De verdachten spreken over het versturen van dreigbrieven vanuit Duitsland. Die brieven werden later ook daadwerkelijk bezorgd bij bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van de windmolens.

Windmolenparken bijna klaar

De acties tegen de windmolenparken in Groningen en Drenthe gingen vaak ver. Boeren die hun grond beschikbaar stelden werden bedreigd. Provinciale bestuurders werden geïntimideerd, maar de bouw van de windmolens is toch doorgegaan.

Een windmolenpark langs de N33 bij Meeden is nu in de testfase. Daar zijn de geplande 35 windmolens geplaatst. De bouw van de windturbines van windpark De Drentse Monden en Oostermoer is ook voor de helft klaar: daar zijn 23 van 44 turbines opgebouwd. Begin vorig jaar is de eerste turbine al in bedrijf gesteld. De komende weken gaan ook de rotorbladen draaien van de andere turbines.

De rechtszaak duurt meerdere dagen. De verwachting is dat het OM donderdag de eis tegen de mannen bekend maakt.