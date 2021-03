New Orleans neemt afscheid van de man die de stad geloof terugbracht

Drew Brees - Getty Images

Op de bank zitten vier kinderen: Baylen, Bowen, Callen en Rylen. "Na vijftien jaar bij de Saints en twintig jaar in de NFL gaat onze vader eindelijk met pensioen. Nu kan hij meer tijd met ons doorbrengen! Yeah!" Het is een filmpje op het Instagram-account van Drew Brees. Afgelopen weekend besloot de quaterback van New Orleans Saints op 42-jarige leeftijd dat het mooi geweest is. Hiermee verliest het American Football een van zijn meest succesvolle spelers uit de geschiedenis en verliest de stad New Orleans haar voorbeeld. Brees speelde vijf jaar bij San Diego Chargers (nu Los Angeles Chargers) voordat hij de rest van zijn carrière zou doorbrengen in New Orleans. De quaterback is te vinden in top van alle historische lijstjes, maar zal bovenal herinnerd worden als degene die New Orleans er weer bovenop geholpen heeft. In 2015 blikte de NOS terug op de natuurramp die in 2005 plaatsvond in New Orleans:

Terugblik op Katrina: 'De storm die iedereen vreesde' - NOS

Op het moment dat Brees in 2006 tekende bij de Saints lag de stad in puin. Niet lang daarvoor was de stad getroffen door de zware orkaan Katrina. De stad, liggend in het Zuiden van Amerika aan de Golf van Mexico, was verwoest en overstroomd. Honderden inwoners overleden, duizenden raakten dakloos en in de staat Louisiana was het chaos en gold de noodtoestand. Zelf was Brees na zijn tijd in San Diego op dat moment opzoek naar een team dat in hem geloofde. Nooit werd hij gezien als een groot talent. Op de middelbare school en tijdens zijn studie waren er maar weinig teams geïnteresseerd in zijn kwaliteiten. Hij zou met zijn 1.80 meter te klein zijn en zijn arm zou niet sterk genoeg zijn. Alle teams uit de NFL lieten hem in de draft aanvankelijk links liggen, totdat San Diego Chargers in 2001 de gok aandurfde. Een groot succes werd het niet. Brees kwam geregeld op de bank terecht en raakte zwaar geblesseerd aan zijn schouder op het moment dat zijn contract afliep. Ondanks alles zagen de Saints het in 2006 in hem zitten. Als enige club.

Drew Brees in het shirt van New Orleans Saints - Getty Images

Terwijl New Orleans opkrabbelde, werkte de Saints samen met Brees aan een topteam. Brees liet menig arts verbazen met het herstel van zijn schouderblessure en zorgde daarnaast, buiten het veld, voor tienduizend maaltijden voor de slachtoffers van de orkaan, zolang dit nodig was. Op 7 februari 2010 gaf Brees de stad zijn grootste prestatie. Mede door de uitblinkende quaterback werd de eerste en tot nu toe enige Super Bowl gewonnen. Herstel Voor Brees persoonlijk werd zijn lange weg naar de top zo bekroond. Hij werd een voorbeeld voor toekomstige quaterbacks die ook werden afgewezen vanwege hun lengte. Maar belangrijker misschien nog, voor New Orleans was het winnen van de Super Bowl een cruciale stap in de lange weg van herstel na orkaan Katrina. "Ik heb New Orleans net zo hard nodig als New Orleans mij", sprak Brees na afloop van de gewonnen Super Bowl. "De mensen hier hadden iemand nodig die om hun gaf. En dit was de enige plek die om mij gaf." De band tussen Brees en New Orleans was verzegeld. In plaats van Brees te feliciteren, kwamen supporters naar hem toe om hem te bedanken. "Bedankt dat je naar onze stad kwam en ons dit gegeven hebt."