Vanaf vandaag kleine versoepelingen • Oslo scherpt maatregelen aan

In de Noorse hoofdstad Oslo gaan alle middelbare scholen en hogescholen dicht vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen. Ook mogen mensen thuis nog maar maximaal twee mensen ontvangen, heeft de burgemeester aangekondigd.

"Er is geen twijfel dat we nu in de derde golf zitten", zei burgemeester Johansen. Volgens hem is het reproductiegetal gestegen tot 1,5. Dat betekent dat 100 mensen 150 andere mensen besmetten met het virus.

Kinderdagverblijven en basisscholen blijven wel open, maar in de gebieden waar de meeste besmettingen zijn moeten oudere kinderen overschakelen op digitaal onderwijs. Eerder werden ook al de niet-essentiële winkels gesloten. Restaurants mogen alleen open zijn voor afhalen.