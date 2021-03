'Bij AstraZeneca-vaccin geen verhoogd risico stolling' • Ruim 57.000 bijwerkingen vaccinaties gemeld

Deze week en aankomend weekend worden cruciaal als het gaat om mogelijke versoepelingen zoals het heropenen van de terrassen, het hoger onderwijs en extra mogelijkheden voor de detailhandel. Volgens demissionair minister De Jonge (Volksgezondheid) is het lang gelukt om de derde golf "te vertragen", maar hij ziet nu toch de eerste tekenen van de golf.

Dat is reden tot zorg, zei hij na een coronabijeenkomst met het kabinet, "maar hoeveel zorg precies is niet te zeggen. Daarom moeten we alles op alles zetten om ons aan die maatregelen te houden. Dan kunnen we prima met de huidige maatregelen toe en hoeft er niets aan verzwaring plaats te vinden."

De recente stijging van het aantal besmettingen verbaast hem niet. "We weten nu al een tijdje dat de Britse variant besmettelijker is dan de variant die we kenden. En die krijgt een groter aandeel, waardoor we wisten dat de R zou gaan stijgen. Dat is precies wat we nu zien."

Zondag vergadert het kabinet samen met onder andere RIVM-infectieziektendirecteur Jaap van Dissel in het Catshuis. Over een week staat er dan een nieuwe persconferentie over de coronacrisis op de agenda. Volgens hem gloort er door het vaccineren veel perspectief. "Dus ik zie deze cijfers vooral als een aanmoediging om het nog even vol te houden."