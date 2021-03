Ook Zweden stopt tijdelijk met vaccin AstraZeneca • Forse toename besmettingen Duitsland

De besmettingen in Duitsland groeien opnieuw exponentieel. In de laatste week was er een stijging van 20 procent ten opzichte van een week eerder, zegt een expert van het Robert Koch Instituut.

"We zitten aan de rand van een derde golf, dat kan niet langer worden betwist", zegt hij. "Op dit moment hebben we net wat versoepelingen. Dat zorgt nu voor de exponentiële groei."

Op dit moment is het aantal coronagevallen 83 per 100.000 inwoners per week. Het RKI waarschuwt nu dat half april dat aantal tot 200 per 100.000 per week kan zijn gestegen.