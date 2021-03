Italië, Frankrijk: snel weer prikken met AstraZeneca-vaccin • Aantal besmettingen én tests toegenomen

Demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge is niet van plan om excuses aan te bieden aan Maarten van Rossem. De Utrechtse historicus en tv-persoonlijkheid had op eigen houtje zijn vaccinatie geregeld, waarna De Jonge hem op Twitter beschuldigde van egoïsme.

Van Rossem (77) was het daar niet mee eens, zei hij gisteravond in talkshow Op1. Hij had zijn prik 'gewoon' geregeld in de week dat zijn leeftijdsgroep aan de beurt was. "Dus meneer De Jonge", zei Van Rossem. "Als u de kleine moeite had genomen om even te informeren hoe het eigenlijk zat, dan zou dit het moment zijn om uw excuses aan mij aan te bieden. Doet u dat niet, dan deug ik wel en deugt u niet."

Maar De Jonge wilde daar niets van weten. "Volgens mij moeten we hier niet te veel tijd aan besteden", zei hij. De Jonge stelde dat Van Rossem "wekenlang" heeft geprobeerd eerder aan de beurt te komen. "En dan lukt het hem in de week dat hij daadwerkelijk aan de beurt is. Het is een beetje alsof je bij de Albert Heijn probeert voor te dringen, dat zoiets dan lukt, en dat je vervolgens bij de kassa zegt: wat een chaos dat het hier lukt om voor te dringen. Nee, iedereen moet gewoon netjes op zijn beurt wachten."