Beune, Jacobs en Lavreysen ontmoeten elkaar in YouTube-serie Chathletes

Wat gebeurt er als je een topsporter laat inbellen voor een spontaan videogesprek met twee andere topsporters? Zonder kennis vooraf of een uitgeschreven script. Het is even ongemakkelijk, maar daarna leren ze elkaar echt kennen.

In aflevering twee van de YouTube-serie Chathletes praten schaatsster Joy Beune, skateboardster Candy Jacobs en baanwielrenner Harrie Lavreysen onder meer over de olympische cyclus. Want hoe werkt dat?

Beune en Lavreysen weten wat het is om vier jaar naar een toernooi toe te werken, te leven op trainingsschema's en continu te letten op je voeding. Voor Jacobs is het allemaal nieuw.