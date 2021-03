Noord-Korea waarschuwt Biden: provoceer ons niet

Noord-Korea heeft voor het eerst een boodschap gericht aan de nieuwe Amerikaanse regering. Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, heeft de Amerikanen gewaarschuwd om geen provocerende dingen te doen.

De waarschuwing komt in de week dat de Amerikaanse ministers Blinken (Buitenlandse Zaken) en Austin (Defensie) een bezoek brengen aan Oost-Azië. Ze zijn nu in Japan en reizen later door naar Zuid-Korea, de aartsvijand van Noord-Korea.

In Zuid-Korea is ook een gezamenlijke militaire oefening aan de gang. Amerikaanse en Zuid-Koreaanse militairen doen samen computersimulaties. Er is dit jaar afgezien van veldoefeningen; niet alleen vanwege corona, maar ook om de spanningen op het Koreaanse schiereiland niet verder te laten oplopen.

Geen gehoor

De regering van president Biden probeert een dialoog te beginnen met het communistische Noord-Korea, dat al jaren werkt aan kernwapens. Tot nu toe vinden Amerikaanse diplomaten echter geen gehoor. President Trump had drie ontmoetingen met Kim Jong-un, die aanvankelijk hartelijk waren maar uiteindelijk alleen maar tot nieuwe spanningen leidden.

Wil Biden iets met Noord-Korea bereiken, dan moeten de Amerikanen heel voorzichtig te werk gaan, was de boodschap van Kim Yo-jong. Zij is binnen het Noord-Koreaanse regime verantwoordelijk voor de samenwerking met Zuid-Korea.

"Als de Amerikanen de komende vier jaar goed willen slapen, dan zou het verstandig zijn als ze geen dingen doen die een goede nachtrust meteen al in de weg staan", zei de zus van de Noord-Koreaanse leider. "Legeroefeningen en vijandigheid kunnen nooit samengaan met dialoog en samenwerking."