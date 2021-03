EU wil zomerse vakantie met Europese gezondheidspas

EU-burgers moeten deze zomer weer grotendeels vrij kunnen reizen met een pas waarop staat wat hun 'coronastatus' is. Zijn ze gevaccineerd, recent getest of hebben ze antistoffen omdat ze het coronavirus hebben gehad, dan moet die pas hen toegang geven tot alle EU-landen. De Europese Commissie presenteert daarvoor morgen een plan, dat al deels in handen is van de NOS.

Het "groene certificaat", zoals de Europese Commissie de reispas noemt, zal in eerste instantie meer bewegingsvrijheid geven aan mensen die gevaccineerd zijn. Maar zeker deze zomer zullen er nog groepen mensen zijn die nog niet zijn opgeroepen om zich te laten vaccineren.

Ook zij zouden met een groen vinkje op hun reispas weer op bijvoorbeeld een Spaans of Portugees strand moeten kunnen lopen, vindt de Commissie. Daarom kunnen ook mensen de reispas krijgen die negatief zijn getest of het afgelopen half jaar corona hebben gehad en daardoor antistoffen hebben.

EU-leiders vroegen vorige maand op een top aan de Europese Commissie om zo'n reispas voor te bereiden. Vooral zuidelijke landen hopen deze zomer op die manier toch toeristen toe te kunnen laten. Tegelijk willen de EU-landen zelf blijven beslissen onder welke voorwaarden mensen hun land binnenkomen.

Niet de enige manier

De Europese Commissie moest schipperen tussen die twee wensen, waardoor de reispas eerder een handig hulpmiddel zal worden dan een paspoort dat onbeperkte bewegingsvrijheid geeft. Landen kunnen naast de reispas nog allerlei andere eisen stellen aan reizigers, bijvoorbeeld een verplichte quarantaine voor iedereen uit een bepaald gebied. Die extra eisen moeten wel bekend worden gemaakt bij de Europese Commissie en bij de andere lidstaten.

Ook zal de pas niet de enige manier worden waarop je kunt bewijzen dat je coronavrij bent. Een test- of vaccinatiebewijs van bijvoorbeeld een arts zou ook moeten worden geaccepteerd.

Ieder land zal een eigen digitaal certificaat moeten ontwerpen, bijvoorbeeld in de vorm van een app. Een streepjescode op die nationale apps moet in alle EU-landen te lezen zijn, zodat bijvoorbeeld op een Spaans vliegveld ook kan worden gezien of een Nederlandse reiziger al een vaccin heeft gehad. De Commissie stelt expliciet dat er geen Europese database zal worden aangelegd met gezondheidsgegevens van iedere burger.

Makkelijker reizen

De Nederlandse regering werkt ook aan een vaccinatiepaspoort voor binnenlands gebruik. Daarmee zouden mensen bijvoorbeeld naar festivals, concerten of naar de bioscoop kunnen gaan. Nederlandse regeringspartijen in het Europees Parlement zijn dan ook positief over het Europese initiatief.

"Reizen over grenzen is de core business van Europa," zegt Esther de Lange van het CDA. "Deze pas geeft geen recht op reizen, maar maakt reizen wel een stuk makkelijker." Ook D66 is voor een Europese reispas, zegt Europarlementariër Sophie In 't Veld: "Nationale oplossingen zouden alleen maar nieuwe beperkingen opleveren." Ook de VVD is onder voorwaarden voor.

Regeringspartij ChristenUnie stelde eerder dat een vaccinatiepaspoort er niet toe mag leiden dat mensen zich gedwongen voelen om zich te laten vaccineren. Die partij was gisteren niet bereikbaar voor commentaar op de Europese plannen.