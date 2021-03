Zwemscholen mogen weer open, kinderen soms al om 06.15 uur in het water

Zwemles is volgens de versoepelde coronaregels toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen. Zwemmen voor de lol, zoals babyzwemmen, mag nog niet in een binnenbad. De versoepeling is het gevolg van een effectieve lobby van de zwemlesaanbieders, onder meer met een brief aan alle Tweede Kamerleden. Daarin stelden zij dat "de zwemveiligheid in ons waterrijke land in het geding is" en dat snel ingrijpen nodig is. Jaarlijks worden rond de 250.000 zwemdiploma's uitgereikt.

Niet alleen is er een lange wachtlijst van kinderen die willen beginnen, ook kinderen die al begonnen waren hebben wat in te halen. "De kinderen die al begonnen waren, zijn dat weer deels vergeten", zegt Angelique Baaij van het Laco-sportcentrum in Zierikzee. "Hun motorische ontwikkeling gaat snel en daarom het is eerst zoeken naar hun niveau. Dat kost ook tijd."

De zwemlessen kunnen vanaf vandaag weer beginnen. Premier Rutte kondigde de kleine versoepeling vorige week aan in de persconferentie rondom het coronavirus. Veel zwemscholen hebben extra lessen ingelast om de achterstanden in te halen, want de zwemscholen waren sinds 15 december gesloten.

"Zeeland bestaat voor 45 procent uit water. De behoefte aan zwemles is hier enorm", zegt Baaij. Om die achterstand in te lopen wordt er nu zes dagen per week lesgegeven in plaats van vier. In het grote bad van het sportcentrum zijn zes banen gemaakt, in elke baan is plaats voor een zwemklas van 10 kinderen. Er wordt non-stop lesgegeven van 15.00 uur tot 18.00 uur. "De schooltijden zijn de beperkende factor."

Zwemleraar Shiva de Winter uit Hilversum heeft een andere oplossing gevonden. Hij begint 's ochtends om kwart over zes al met een groep kinderen. En hij is naar eigen zeggen niet de enige. "Diverse zwemscholen bieden extra lessen aan in de ochtend om de achterstanden weg te werken. En sommigen gaan ook in de zomer nog door."

Bij zwembad 't Derde Haad in Harlingen begint deze eerste lesdag om 11.00 uur met een schoolklas: twintig kinderen van groep 4. Anders dan bij een gewone zwemles zit een klas al in een bubbel en hoeven ze als groep geen afstand te houden. Ook kunnen ze zich samen omkleden. Schoolzwemmen is vooralsnog voorbehouden aan lessen die tot een diploma leiden: "Gewoon schoolzwemmen wordt gezien als 'natte gymnastiek' en dat mag nog niet", zegt locatiemanager Yvonne Outhuyse.

Aankleden zonder douchen

In Zierikzee is er alles aan gedaan om de coronaregels te handhaven. De ouders zetten hun kind af bij de deur. Op het zwemperron zijn de plekken gemarkeerd waar een kind zijn spullen kan achterlaten. Na afloop kleden ze zich aan zonder te douchen. Een instructeur helpt de kleinsten en draagt een spatscherm en een mondkapje.

Er is al ervaring opgedaan in de vorige lockdown en Angelique Baaij heeft er alle vertrouwen is. Ze verheugt zich op de kinderstemmetjes en het geluid van waterspetters die de hal vanaf vandaag weer vullen. "We hopen in anderhalve maand de achterstand te hebben ingehaald".