Mogelijk spullen gevonden van vermiste Naima Jillal onder loods in Antwerpen

In het onderzoek naar de vermiste Naima Jillal hebben de Nederlandse en Belgische politie in Antwerpen een handtas en kledingstukken gevonden. De spullen werden gevonden onder de grond van een loods in de haven, zo laat de politie weten.

Jillal wordt sinds oktober 2019 vermist. Ze speelde een rol in de internationale drugscriminaliteit en is vermoedelijk het slachtoffer van een criminele afrekening. Ze zou ter verantwoording zijn geroepen voor een mislukte cocaïnedeal. Eind vorige maand meldde de politie in het programma Opsporing Verzocht dat een man met de bijnaam 'Bolle Jos' bij de verdwijning betrokken zou zijn. Die uitzending leverde meerdere tips op.

De destijds 52-jarige Jillal werd voor het laatst gezien op de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam-Zuid en stapte die dag in een donkerkleurige Volkswagen. Er zouden in de onderwereld foto's rondgaan waaruit zou blijken dat de vrouw niet meer in leven is.

Grond afgegraven

De Belgische en Nederlandse politie hebben een aantal dagen met speurhonden en een grondradar in de loods gezocht. Ook werd de grond deels afgegraven, gezeefd en onderzocht. Er zijn tot dusver geen sporen gevonden van de vrouw zelf.

Volgens Het Parool werd in de loods in april vorig jaar een partij van 4200 kilo cocaïne in beslag genomen, waarbij veertien verdachten zijn aangehouden. Onder hen waren acht mannen uit Amsterdam-Zuidoost, die nog altijd in een Belgische cel zitten. De krant meldt dat Jillal was verwikkeld in meerdere conflicten in het drugsmilieu: zeker twee groepen zouden jacht op haar hebben gemaakt.