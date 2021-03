In Rotterdam is voor de tweede avond op rij een Poolse winkel beschoten. Volgens de politie zijn er meerdere kogelinslagen in de ruit van de winkel. Niemand raakte gewond.

De winkel, gelegen aan de Franselaan in het stadsdeel Delfshaven, werd zondagavond ook beschoten. Agenten ontdekten toen twee kogelgaten in de pui. Ook toen vielen er geen gewonden.

De dader of daders zouden in een auto zijn weggereden, zo meldt de politie. Waarom de winkel is beschoten is niet duidelijk.