'VVV zet De Koning op straat na zevende nederlaag op rij'

VVV-Venlo zet trainer Hans de Koning op straat, zo meldt De Limburger maandagavond. De clubleiding houdt hem verantwoordelijk voor de slechte resultaten. De laatste zeven wedstrijden in de eredivisie werden allemaal verloren.

Door die beroerde reeks is het verschil met de degradatieplaatsen steeds kleiner geworden. De voorsprong op Willem II, de nummer zestien van de ranglijst, bedraagt nog maar een punt. De nummers zeventien en achttien degraderen direct naar de eerste divisie, de nummer zestien speelt nacompetitie.

Onlangs kondigde de 60-jarige De Koning al aan na dit seizoen op te stappen bij de Limburgers, waar hij sinds januari 2020 werkzaam was. "Soms moet je de keuze maken om een nieuwe stap te zetten." Wat die nieuwe stap voor De Koning gaat worden, is nog niet bekend.

Vertrouwen

Na de nederlaag afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard zei De Koning nog vertrouwen te hebben in de goede afloop voor VVV. "We staan zeven en acht punten voor op de onderste twee plekken en een punt achter op RKC. Ik blijf altijd positief en zo zitten de mensen erboven er ook in."