Nederlands getint Club Brugge, met trefzekere Dost, stevent af op landstitel

Het is Oranje boven bij Club Brugge. Met maar liefst vijf Nederlanders in actie won de Belgische topclub maandagavond eenvoudig van KAA Gent. Bas Dost scoorde twee keer voor de koploper.

Brugge begon zoals altijd met aanvoerder Ruud Vormer op het middenveld en met een volledig Nederlands aanval: Noa Lang, Dost en Tahith Chong. Na rust viel ook Stefano Denswil nog in.

Gent hield in de eerste helft het doel nog schoon, maar in de tweede helft was het verzet snel gebroken. Dost scoorde drie keer snel achter elkaar, maar zag een treffer afgekeurd worden. Dost kwam in de winter over van Eintracht Frankfurt en scoorde al zeven keer in negen duels.

Brugge op koers voor landstitel

Brugge ligt op koers voor de landstitel. Het heeft negentien punten voorsprong op de nummer twee, Antwerp. Er zijn in België nog vier speelrondes te spelen voordat de topvier in een kampioenspoule gaat strijden om de titel.

De ploegen nemen de helft van hun punten mee naar die play-offs en spelen allemaal twee keer tegen elkaar. Ook trainer John van den Brom is met Racing Genk (derde) nog volop in de race om mee te doen aan die play-offs om het kampioenschap.