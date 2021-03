Liverpool boekt na twee nederlagen weer zege in Premier League

Het was voor Liverpool na de winst op RB Leipzig (2-0) in de Champions League de tweede zege op rij. De Reds konden na twee Premier League-nederlagen op rij ook wel wat zelfvertrouwen gebruiken.

Liverpool steeg door de zege naar de zesde plaats op de ranglijst en staat op vijf punten van nummer vier Chelsea. De bovenste vier posities in de Premier League geven recht op Champions League-voetbal.

Liverpool mag in de Premier League nog hoop koesteren op een plek bij de beste vier. De formatie van trainer Jurgen Klopp won maandagavond met 1-0 bij Wolverhampton Wanderers.

Uitgerekend Diogo Jota, die afgelopen zomer van Wolverhampton naar Liverpool vertrok, werd matchwinner. De 24-jarige Portugees maakte in de extra tijd van de eerste helft op aangeven van Sadio Mané met een strak schot in de korte de winnende treffer.

Het was voor het eerst in negen competitiewedstrijden dat Liverpool met een voorsprong de rust inging. In de tweede helft controleerde Liverpool de voorsprong en zag Mohamed Salah een goal wegens buitenspel worden afgekeurd.

De wedstrijd kende door een hoofdblessure voor Wolves-doelman Rui Patricio een uitloop van bijna een kwartier, maar het veranderde niets aan de stand.

Wijnaldum en Hoever

Bij Liverpool was Georginio Wijnaldum een van de vertrouwende basiskrachten en hij werd in 67ste minuut vervangen door James Milner. Ki-Jana Hoever, die medio 2020 van Liverpool naar Wolverhampton verkaste, bleef de hele wedstrijd op de bank.