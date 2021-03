Republikeinen beperken kieswet in Georgia: 'Het is overduidelijk racisme'

Nog maar enkele maanden nadat de Democraten de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten wonnen, proberen Republikeinen ingrijpende veranderingen door te voeren bij de kieswetten. Een greep uit de nieuwe maatregelen: het stemmen per post en het recht om eerder in het weekend te stemmen worden beperkt en het aantal stembussen wordt verminderd. Alle voorstellen hebben één ding gemeen: ze raken vooral de zwarte kiezer.

"Schaamteloos racistisch" noemt de dominee van de Iconium Baptist Church, Timothy McDonald, de nieuwe kieswetten. Zijn kerk staat in Atlanta, de hoofdstad van de staat Georgia, die in november verrassend naar de Democraten ging. Ook daar proberen de Republikeinen de kieswetten aan te passen.

De dominee organiseert op de zondagen voor verkiezingen evenementen onder het motto Souls to the Polls, waarbij alle aanwezigen na de dienst samen naar de stembus gaan. Dankzij dit evenement bereikt hij regelmatig 100 procent opkomst onder zijn kerkgangers. Als Amerikanen niet meer op zondag mogen stemmen, zouden zijn Souls to the Polls ook geen doorgang meer kunnen vinden.

Niet meegemaakt sinds de jaren 50

Maar het niet kunnen stemmen op zondagen is niet de enige maatregel die voor zwarte kiezers het stemmen bemoeilijkt, legt McDonald uit. "Voor het stemmen per post willen ze een legitimatiebewijs verplicht stellen, iets dat veel Afro-Amerikanen niet hebben en waarvoor je moet betalen. Daarnaast willen ze het aantal stembussen in zwarte wijken terugdringen. Als je verder moet rijden om te kunnen stemmen, werkt dat ontmoedigend. En dat weten ze, en juist daarom willen ze dit doorvoeren. Het is pure discriminatie en overduidelijk racistisch."

De nieuwe wetsvoorstellen komen na de aanhoudende ongefundeerde claims van Trump dat hij de verkiezingen heeft verloren door "grootschalige kiezersfraude". "Deze wet is ontworpen om het vertrouwen van onze kiezers te herstellen," zei afgevaardigde Barry Fleming, initiatiefnemer van het wetsvoorstel in Georgia.

Maar volgens McDonald heeft de wet niets met het herstellen van het vertrouwen te maken. "In de Verenigde Staten, vooral in het zuiden, hebben we een geschiedenis van het onderdrukken van kiezers, voornamelijk de Afro-Amerikaanse kiezer. Maar omdat we zo succesvol waren bij de afgelopen verkiezingen, ontstaat er nu een gecoördineerde actie om de zwarte stem te onderdrukken. Ze zetten alles op alles om te voorkomen dat er weer zo'n opkomst is. Zo'n soort wetgeving, deze manier van onderdrukking, hebben we niet meegemaakt sinds de jaren 50."

Snoepjes in een pot

De vader van McDonald nam hem als klein jongetje al mee naar een stembureau, om het te laten zien hoe moeilijk het was om te stemmen. "Voordat mijn vader mocht stemmen, moest hij raden hoeveel snoepjes er in een pot zaten. Dit waren tests die ze alleen gebruikten bij Afro-Amerikanen."

McDonald zegt dat Republikeinen nu weer hun macht proberen veilig te stellen "door onze stem te onderdrukken". "Wij gaan onze mensen inzetten en ze zullen stemmen en we zullen winnen. We moeten laten zien dat wij ze kunnen verslaan in hun eigen spelletje, ondanks het overduidelijke racisme."

Bekijk hier de reportage die correspondent Lucas Waagmeester maakte in Georgia: