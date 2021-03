Messi fleurt recordduel voor Barcelona op met twee doelpunten en assist

Messi staat nu op gelijke hoogte met Xavi Hernández, die van 1998 tot en met 2015 eveneens 767 keer in actie kwam voor Barça. Het record van beide spelers omvat zowel competitieduels als (Europese) bekerduels.

Lionel Messi heeft zijn 767ste duel voor FC Barcelona, een record in de geschiedenis van de club,staat opgefleurd met twee doelpunten en een assist. De 33-jarige Argentijn nam de Catalanen bij de hand in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen hekkensluiter Huesca. Frenkie de Jong speelde ruim een uur mee.

De Argentijn werd in februari al de speler met de meeste competitieduels voor Barcelona. Dat record was tot dan ook alleen in handen van Xavi. Messi en Xavi waren elf seizoenen lang ploeggenoten bij de Spaanse club.

Mooie goals

Tegen Huesca maakte Messi al binnen het kwartier op zeer fraaie wijze het openingsdoelpunt voor de ploeg van trainer Ronald Koeman. Hij draaide zich knap los en schoot ogenschijnlijk moeiteloos de bal met links strak in de kruising.