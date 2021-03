Messi fleurt jubileumduel voor Barcelona op met twee doelpunten en assist

Messi maakte tegen Huesca voor de 767ste keer zijn opwachting in het shirt van FC Barcelona, inclusief (Europese) bekerduels, en evenaarde daarmee Xavi Hernández, die tussen 1998 en 2015 even vaak zijn opwachting maakte voor de Catalanen.

Lionel Messi heeft zijn jubileumduel voor FC Barcelona opgefleurd met twee doelpunten en een assist. De 33-jarige Argentijn nam de Catalanen bij de hand in de met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen hekkensluiter Huesca. Frenkie de Jong speelde ruim een uur mee.

In zijn jubileumduel maakte Messi al binnen het kwartier op zeer fraaie wijze het openingsdoelpunt voor de ploeg van trainer Ronald Koeman. Hij draaide zich knap los en schoot ogenschijnlijk moeiteloos de bal met links strak in de kruising.

De Argentijn werd in februari al de speler met de meeste competitieduels voor Barcelona. Ook in die statistiek ging hij Xavi voorbij. Messi en Xavi waren elf seizoenen lang ploeggenoten bij de Spaanse club.

Het tweede doelpunt van Barcelona kwam op naam van Antoine Griezmann en deed qua schoonheid niet onder voor de goal van Messi. De Fransman krulde de bal eveneens in de kruising. Op slag van rust was De Jong dicht bij de 3-0, maar de inzet van de Nederlander eindigde op de lat.

Rafa Mir bracht in de blessuretijd van de eerste helft de spanning in de wedstrijd terug, door een dubieus gegeven strafschop te benutten. De marge van twee doelpunten werd echter hersteld dankzij Óscar Mingueza, die al snel in de tweede helft op aangeven van Messi met het hoofd voor de 3-0 tekende.

In de laatste minuut maakte Messi ook nog zijn tweede van de avond.

Barcelona loopt in

Dankzij de 4-1 overwinning op Huesca is Barcelona Atlético Madrid tot op vier punten genaderd. De Spaanse koploper verspeelde zaterdag punten door thuis tegen Getafe met 0-0 gelijk te spelen. Real Madrid won wel. De nummer drie van de Spaanse competitie was nipt met 2-1 te sterk voor laagvlieger Elche.

Barcelona, dat nog elf wedstrijden voor de boeg heeft, speelt op 11 april nog uit tegen Real Madrid en ontvangt op 9 mei Atlético Madrid.