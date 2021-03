Rus kan kunststukje van vorig jaar niet herhalen in Monterrey

Arantxa Rus is in de eerste ronde van het hardcourttoernooi van Monterrey al uitgeschakeld. Onze landgenote boog met 3-6, 5-7 voor de Amerikaanse Ann Li.

De 30-jarige Rus scoorde vorig jaar in Monterrey haar enige halvefinaleplaats op WTA-niveau en maakte vervolgens weer haar rentree in de mondiale top-100.

In 2021 wil het allemaal nog niet zo lukken voor Rus. Twee weken geleden boekte ze in Lyon haar enige overwinning van dit jaar in het enkelspel, maar werd ze in de tweede ronde uitgeschakeld. Wel won ze daar de titel in het dubbelspel met de Slowaakse Viktoria Kuzmova.

Rus laat kansen liggen tegen Li

Rus kreeg in Monterrey tegen de tien jaar jongere Li, die haar vorig jaar op de US Open ook klopte, wel kansen. Rus speelde vooral in het begin te afwachtend.

Ze maakte in de tweede set met agressiever spel wel een break goed (5-5). Een slechte opslaggame volgde, waarna Li, als achtste geplaatst, haar tweede kans om de partij uit te serveren, wel pakte.