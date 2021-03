Demonstraties in Londen om politieoptreden bij wake Sarah Everard

In Londen hebben enkele honderden mensen gedemonstreerd tegen geweld tegen vrouwen en tegen het hardhandige optreden van de politie bij een wake voor de vermoorde Sarah Everard, afgelopen weekend.

De 33-jarige Everard werd begin deze maand ontvoerd en vermoord. Hoofdverdachte in de zaak is een 48-jarige politieman.

Ter nagedachtenis aan Everard kwamen zaterdag in een park in Londen honderden mensen bijeen. De politie greep stevig in, omdat mensen zich niet aan de coronaregels hielden.

Blokkade brug

Vandaag verzamelden de demonstranten zich vandaag bij het parlementsgebouw Westminster, waar ze het verkeer op de Westminster Bridge even blokkeerden. Daarna trokken ze door naar het hoofdbureau van de Londense politie. Ze droegen borden bij zich met teksten als "voed je zonen op" en scandeerden "wie beschermt ons tegen jullie?". Daarna gingen ze verder naar Downing Street 10, de ambtswoning van premier Johnson.

De Londense politie greep dit keer aanvankelijk niet in. Wel werd via Twitter opgeroepen niet naar de protesten te komen. "We begrijpen de behoefte van mensen om hun stem te laten horen, maar vragen iedereen toch thuis te blijven. We zitten nog altijd midden in een gezondheidscrisis."