Stemlokalen gesloten, nu al roep om meetellen 'foute' briefstemmen

Landelijk is vandaag 7 tot 8 procent van de briefstemmen terzijde gelegd vanwege vormfouten bij het stemmen. Dat zegt Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda en portefeuillehouder verkiezingen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In veel gevallen waren de stempas en het stembiljet in dezelfde envelop gestopt.

"De meeste mensen hebben de instructie voor het briefstemmen goed gelezen en hebben op de correcte manier gestemd. Een klein deel heeft stukken bij elkaar gestopt. Die enveloppen mogen wij niet openmaken omdat het stemgeheim bewaard moet blijven", zegt Verhoeve.

Om 21.00 uur gingen de stembureaus op de eerste dag van de Tweede Kamerverkiezingen dicht. Niet in alle gemeenten was het aantal terzijde gelegde briefstemmen even hoog: in de ene gemeente gaat het om 4 procent, bij anderen om 8 tot 9 procent.

"Het zou ontzettend jammer zijn als er stemmen verloren gaan", aldus Verhoeve. "Ik hoop dat de minister en de Kiesraad binnen de wet ruimte zien om deze stemmen alsnog te laten meetellen."

'Eerder proeven moeten houden'

Ook ouderenbond ANBO hoopt dat de terzijde gelegde stemmen alsnog mogen worden meegeteld. "We wisten dat een deel van de briefstemmen ongeldig verklaard zou worden. Maar dat het aantal zo hoog is hadden we niet verwacht", zegt directeur-bestuurder Anneke Sipkens. "Ouderen willen heel graag stemmen, zo zijn ze opgevoed. Het is sneu als hun stem ongeldig wordt verklaard."

Volgens de bond heeft demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken haar best gedaan om met advertenties en radiospotjes de stemprocedure uit te leggen, maar was het niet genoeg.

"Het was verstandiger geweest om al eerder proeven te houden. En misschien had de minister het nog groter moeten communiceren."

Het ministerie zegt allerlei tests te hebben gedaan. Ook werd een klein experiment uitgevoerd in Den Haag, waarbij twaalf senioren een briefstem uitbrachten. Bij een deel van hen ging dat mis. De afgelopen weken waarschuwde de ANBO meerdere keren over de ingewikkelde stemprocedure.

Kamervragen

Ook ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers en PvdA-Kamerlid Attje Kuiken roepen op om briefstemmen waarbij kleine foutjes zijn gemaakt toch te laten meetellen. SP-Kamerlid Van Raak heeft Kamervragen ingediend over de voorlopig afgekeurde briefstemmen en pleit ervoor om stemmen waarbij zowel de stempas als het stembiljet in één envelop is verstuurd alsnog te tellen.